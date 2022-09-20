台灣膽結石患者眾多，估計約200萬人有膽結石問題，醫師表示，近來盛行以間斷飲食來快速減重，使得膽結石的產生與數量隨之增加、進而增加膽結石卡在膽管的機率，一旦出現急性膽囊炎，不只極度疼痛，也可能致命。有醫師以自己為例，曾長期採間斷飲食，某次18小時未進食後，吃了3口高脂肉後，就因膽囊炎痛在地上打滾。

衛福部健保署統計，2016年後膽結石就醫人數逐年上升，國內估算約200萬人有膽結石問題，40歲以上女性的約3成有膽結石問題，其中3分之2的患者終生沒有症狀，但3分之1會發生膽囊炎，若發生急性膽囊炎更為嚴重，必須立即手術處理。

安平醫院副院長、腸胃肝膽科醫師許秉毅在《健康2.0》中表示，肝臟分泌可消化分解脂肪的膽汁，儲存於膽囊，當人體進食後，膽汁再由膽囊輸送到消化道，以消化脂肪，若人體長久未進食，膽汁就會長期儲存於膽囊內不流動，膽汁會因久未流動而出現顆粒狀結晶，即膽結石。

他表示，平常膽結石於膽囊內可能沒事，但若一旦發生卡住在膽管口造成發炎，而產生感染，急性發作時相當危險，必須手術處理。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，她個人即為一例，她曾經有一段時間採間斷飲食，也就是長時間未進食；「在一次長達18小時未進食後，吃了3口高油的滷肉後就痛在地上打滾。」她分析，因久未進食，使得膽結石增加，之後吃了高油高脂食物，膽囊必須收縮以排出消化脂肪的膽汁，若膽結石在此過程中卡住膽管，就可能發生膽囊炎。

圖/ 取自健康2.0

陳欣湄提醒，4種族群易發生膽結石及膽囊炎族群，包括1. 偏好高油高糖、高熱量飲食；2. 肥胖；3.糖尿病、高血壓、高血脂者；4. 家族性高膽固醇者；5.採用長時間斷食、節食減肥者；6. 懷孕者（因女性荷爾蒙會導致膽結石生成）。