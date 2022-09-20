勞動部長許銘春（中）親手操作「機器人系統整合」的機器端。（中彰投分署提供／林欣儀台中傳真）

2022國際技能競賽陸續在各國登場，台灣選手今年首度挑戰「機器人系統整合」國際職類競賽，將由建國科大電機系林子閔、勞動部中彰投分署職前班學員郭博淵組隊參賽，為兩人加油打氣，勞動部長許銘春20日特地到台中，在會旗上寫下對兩人的勉勵，也期許他們旗開得勝。

許銘春抵達中彰投分署，先關切林子閔、郭博淵的練習情況，接著體驗郭博淵設計的樂高迷宮互動遊戲，許銘春負責操控面板、控制方向，林子閔則負責以機器手臂夾取樂高人偶，經過一番努力，終於順利通過迷宮考驗、抵達終點。

郭博淵是加拿大、台灣混血兒，從小家人就鼓勵他勇敢追夢、多嘗試不同事物，他說，自己的興趣很多元，不論是攝影、簡報或美術、機械加工都很感興趣，也已取得電腦輔助立體製圖丙級證照，將這些專長運用在「機器人系統整合」職類競賽項目，且經過教練指導，希望能發揮專長。

中彰投分署指出，「機器人系統整合」的職類競賽為兩人一組，其中林子閔負責機械端、郭博淵負責軟體端，他們兩人這段時間持續進行密集訓練、嘗試突破各種難關，逐漸培養出默契，許銘春在兩人練習中見證了他們的系統整合運用能力，期許兩人在競賽中過關斬將、力拚金牌。

中彰投分署長劉邦棟表示，機器人系統整合是產業升級智慧工廠的關鍵之一，台灣去年開始將「機器人系統整合」納入新增職類，郭博淵、林子閔成為此職類的首屆國手，將於10月赴盧森堡比賽；而為培育機器人相關技術人才，分署今年也增購6套工業機器人訓練設備，希望培訓自動化生產製造方面的專業人才。