韓森（右）的好友夏沐現身力挺。（1500 聲量音創學院提供）

韓森為嘻哈創作課程開講。（1500 聲量音創學院提供）

陳子鴻領軍美國來台頂尖流行音樂教學品牌《1500 Sound Academy聲量音創學院》，上周末在台北校區舉辦開校後首場嘻哈創作課，邀來嘻哈新銳韓森開講。韓森曾合作MC Hotdog、大支、熊仔、麻吉弟弟等藝人，也擔任過蘇有朋、焦凡凡、反骨男孩等嘻哈指導老師，2017年他放棄鴻海百萬年薪工作轉戰全職饒舌歌手，短短5年間發行了個人首張EP《韓老師這裡》，出版書籍《來韓老師這裡學饒舌》，創作單曲總點擊率突破百萬，更是網路教學紅牌老師，就連盛竹如都要向他拜師學饒舌。

《1500聲量音創》邀韓森開課，現場見到雙腿受傷的粉絲撐著拐杖都要來聽講，而同期參加第一屆《大嘻哈時代》的好友夏沐也聞風而來，成為座上嘉賓。夏沐見到久未碰面的韓森開心聊起小孩，原來韓森去年8月初為人父，從韓老師晉升為韓老爹，而夏沐的音樂製作人爸爸凃惠源也在去年8月喜獲麟兒，2個小孩生日僅差一天，讓2人話題除了音樂又多了小孩經。

活動現場分享寫詞經驗時，韓森爆料熊仔喜歡一邊騎腳踏車一邊寫詞，有一次他也試著一邊騎車一邊寫詞，結果太專注而去撞到一輛賓士，笑稱：「同人不同命！」有學員好奇「碰到特別題材不熟悉或不了解時會用什麼方式去收集素材轉換成作品？」他爽快回答就是利用網路搜尋，也承認自己寫歌前都會做很多功課，曾經為了寫一首反皮草的歌〈peace〉，認真去看了皮草製作過程的影片，從皮草商人的角度鉅細靡遺的把扒皮過程真實地寫下來，讓人們反思其殘忍的行為。