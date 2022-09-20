大考中心今天公告，112學年學測英文科「篇章結構」題型將做改變，從原本的「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」。高中老師表示錯愕，家長則發起打爆教育部及大考中心電話來表達抗議。

大考中心表示，學測英文考科為更符合108課綱精神，並融合高中英文參考詞彙表，因此公告112學年度起適用之學測英文考科考試說明與參考試卷，提供新的調整「篇章結構」題型，主要變化是從原本的「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉表示，英語能力的提升不是短時間可以達到，大考中心在學測考前114天突然改變學測英文科「篇章結構」題型，將難度拉高，這讓高中英文教師錯愕不已，學生也很驚慌。

許麗吉表示，「篇章結構」題型原本只在指考英文科出現，111學年學測英文科開始出現這種題型，然後大考中心112學年又要增加難度，這樣的改變恰當嗎？學測數學科近年來試題品質不穩，尤其111學年數學A這麼難，已經造成學生升學權益受影響，現在連英文科難度也要再提高，實在很不恰當。

而在一些家長群組，許多家長氣炸了，他們認為大考中心在考前3個多月改變英文科題型，實在太離譜。家長還在群組呼籲大家打爆大考中心及教育部的電話，以表達抗議。