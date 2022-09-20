1名女大生上網找家教學生，1名男子稱想先視訊試教30分鐘，當下她發現男子在鏡頭前把書本放在腿上，手部不斷抽動，最後直接撞見對方在手淫，她於是趁第2次試教時她直接錄影報警，男子這次甚至直接脫掉內褲；目前警方受理後稱男子沒實際接觸女方，不構成刑事責任，此外男子疑似是名陸軍化學兵。

該女網友在Dcard曝光經過，她日前在臉書家教社團發文徵學生，PO文照片是高中制服照，1名男子之後稱想找陪讀，想先線上試教30分鐘，當下視訊時她發現對方鏡頭是由下往上斜拍，對方還把書本立在大腿上，她發現書本下只有內褲、沒外褲，且對方「手動的影子」非常明顯，她才驚覺對方一直摸下體。

該女網友最後直接見對方在手淫，當下她直接傻住，後來對方掛掉視訊，她日後決定蒐集證據，對方也傳訊說還有20分鐘試教時間，這次對方甚至直接「脫掉內褲」，她錄下畫面後報警，警方回應因對方沒觸碰到她，不構成刑事責任，只能民事賠償跟行政申訴，讓她相當不甘心，發文罵「徵家教學生遇到噁男」。

其他網友留言「噁斃了！辛苦你了」、「超噁…你好聰明，冷靜下來之後還有想到處理方法跟報警，佩服」、「想看錄影檔，讓他紅」、「你真的很勇敢，給正義的你拍拍」，甚至有疑似被同一名男子騷擾過的網友留言「我也被他騷擾過，跟他確認教學內容的時候他說之後上完課想運動一下，我一聽覺得不對勁就馬上拒絕掉了」。