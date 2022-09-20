台灣傳統市場在未來將如何變化？邀集日、台等地9組創作者發掘並探索萬華傳統市場，新富町文化市場推出《來自未來市場的「舶來品」》大展，透過創作者發掘在地創作潛力，帶出各自看待未來傳統市場的新可能性。

此次展覽以創作接力方式逐步完成，三階段的展期各由3組創作者進行創作與呈現。創作者村上大陸發現「市場中很少見到小孩子的身影」留意到傳統市場訪客的年齡斷層現象，擅長以廢棄物件創造特色音響的他，於台北各地市場採集老物件，創作聲音互動作品《未來的聲音—交錯台灣市場時空的音響生命體》，內容混製舊市場的廣播放送、台灣海島特色的海潮聲，以及現地採集的市場聲響，將期盼吸引年輕族群聽見創作者想像中市場未來的聲音。

日本建築職人大野宏曾在東日本大地震災後，以廢棄竹料建構了維繫居民情感連結的聚會所，此次他從台灣美食小籠包獲取靈感，走進萬華富山蒸籠老店拜師學藝，透過觀察第三代繼承人蕭順焜的技藝，進一步將蒸籠改造為燈具與傢飾，讓傳統技藝翻轉出更多走入現代生活的可能性，他也希望作品未來延續生產，打造新的「傳統」。

「市場所代表的擁擠和人情味，是否能在身體的物理距離和心理距離劃上等號呢？」台灣創作者ｍonouno汲取人們日常對於市場的印象，將身體與心理的反差感，及市場常見的鐵件設備，具象化為可移動的休憩區，創造讓年輕世代感受市場的方式。

忠泰建築文化藝術基金會自2017年經營轉型新富町文化市場，認為舊有傳統市場作用雖逐漸消逝，但市場作為聚集內外事物的功能並沒有被取代，藉《來自未來市場的「舶來品」》，希望以國際創作交流，為城市翻新注力新能量。