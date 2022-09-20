民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（20日）成立婦女後援會及新住民後援會，並發表「安心、安托、安全」的婦幼三安政策。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（20日）成立婦女後援會及新住民後援會，並發表「安心、安托、安全」的婦幼三安政策；江強調在生育方面擴大面向，包含調高生育津貼至1.5萬元，針對弱勢家庭補助到宅做月子，及加倍縣內托嬰量能至600位以上，給宜蘭縣的婦幼族群，打造更優質、安心的環境。

江聰淵表示，宜蘭縣這3年來的人口數少了6000多位，數字非常大，鄰近縣市基隆市、花蓮縣、台東縣的生育津貼補助都是2萬以上，主張應由現行1.4萬元（含產檢交通補助費）調高至1.5萬元，並推動弱勢家庭補助到宅做月子的政策，擴大生育補助的面向，推廣「安心」政策。

江說，因應蔡英文總統所提的「0–6歲國家養」而推動的「安托」，將盤點學校或機構閒置空間，增加公共托育中心的設置，鼓勵民間機構籌設，盼結合民間力量，加倍目前縣內的準公共化機構托嬰量能，從300位增加至600位以上；同時輔導社區設置社區幼兒臨托點及服務，讓父母在接送孩童上下學時，更加便捷。

另，「安全」部分，江認為一個城市應設置安全防護網，以「落實城市治安死角清查」、「增設監視器並提高見警率」、「推動婦幼友善商家建置」及「社區守望相助網的強化」等4個方向，打造民眾可安全居住的城市。