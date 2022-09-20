「台灣好行-台中時尚城中城線」推出導覽小旅行，即日起至11月12日， 1人報名即可成團，推廣中只需負擔少許車資。台中市觀旅局表示，報名者將暢遊台中驛鐵道文化園區、綠空鐵道1908、帝國製糖廠、台中公園、台中放送局，深度體驗台中的人文歷史。

台中市觀旅局長韓育琪表示，台中時尚城中城線自去年9月開行至今，提供旅客全國最多語種的旅遊摺頁，包含「中、英、日、韓、印、泰、越」等7種，以及E化導覽服務，持續推廣沿線景點、完善旅遊導覽服務的多元性，希望藉由導覽小旅行的方式，以專人方式與旅客互動、解說，帶領旅客更深入探索沿線景點及台中舊城區當地歷史文化。

即日起至11月12日，有興趣民眾可網路或電話預約報名，1人報名即可成團，每團上限20位，目前推廣中只需負擔少許車資，就可飽覽5處景點風貌，歡迎跟著導覽員一同搭乘台灣好行暢遊台中驛鐵道文化園區、綠空鐵道1908、帝國製糖廠、台中公園、台中放送局。

台中市觀旅局指出，此次導覽小旅行服務，每周六下午2時於台中火車站集合，導覽時間約3.5小時，以搭乘好行搭配定點導覽服務方式進行，沿線導覽台中驛鐵道文化園區，歡迎大家踴躍參與，線上預約報名表單( https:// reurl.cc/RXY9k9 )，若有其他時段有導覽解說需求，可電洽服務專線04-27019757。

觀旅局提醒，目前仍為防疫期間，請民眾外出務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並配合各場域防疫措施。有關台中時尚城中城線資訊，請至「大玩台中-台灣好行」專區( https:// reurl.cc/MbLLDv )查詢，更多台中旅遊資訊請至大玩台中臉書粉絲專頁及台中觀光旅遊網( https:// travel.taichung.gov.tw/ )查詢。