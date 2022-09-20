霧峰警分局20日獲大里警友站捐贈新型穿戴式攝影機及多功能指揮棒，大里警友站表示，派出所是維護社會治安的第一線單位，為了讓員警執勤時蒐證到更完整的資料，捐贈新型穿戴式攝影機以提升執勤員警夜間影像辨識度，也提升執勤安全保障。

大里警友站由站長王等、財務長陳清純、總幹事葉文漢等人代表警友站進行捐贈儀式，共計捐贈新型穿戴式攝影機及多功能指揮棒各30組，霧峰警分局長李建興、大里分駐所所長何明憲則代表受贈。

大里警友站站長王等表示，考量到員警勤務配備老舊且使用頻率高，電子器材裝備必定有所耗損，因此添購新型穿戴式攝影機，全面提升日、夜間影像畫質，且防塵、防潑水、抗震及耐用度也更上一層樓。除此之外，大容量電池能加長錄製時間，不論日間或夜間執勤，都可以有效且及時的記錄重要畫面。

霧峰分局長李建興表示，大里警友站長期以實際行動支持警政工作，為社會治安奉獻，有了這樣強而有力的後盾支持，每位員警更能全心全力守護大里地區治安、交通，維護民眾安居樂業的生活。