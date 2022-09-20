曾在太空環境待了437天，創下「在太空最長時間紀念」的俄國退役太空人波利亞科夫(Valery Polyakov)在昨天過世，享年80歲。

BBC報導，波利亞科夫出生於1942年，於1972年被選為蘇聯太空人，終於在1988年8月29日執行他的第1次太空任務，在和平號太空站(Mir Space station)生活了240天，直到1989年4月28日返回。

這已經相當了不起，不過他的第2次太空任務在太空待的時間更長。於 1994 年 1 月 8 日，波利亞科夫搭乘聯盟TM-18太空船進入和平號，直到1995年3月22日才乘坐聯盟號 TM-20 返回地球。任務總時間437天。

他的太空經驗，是研究人類是否可以在長途旅行到火星時，保持心理與心理的健康。測試發現，他的認知功能沒有受到任何損害，而且健康大致良好。

他後來說，這次太空旅行時間，相當於往返火星。

波利亞科夫因其太空飛行和學術成就而獲得多個獎項，包括蘇聯英雄、俄羅斯聯邦英雄、列寧勳章、榮譽軍團勳章等。