新泰塭仔圳整治，市府陸續協助未登工廠搬遷，媒合新店寶高工業區、三峽成福段等土地供搬遷，不過，僅有媒合2家搬遷。地方議員質疑，新店寶高一期園區樓地板面積僅有7％釋出給中小企業，根本是不重視中小企業，盼寶高二期能釋出更多土地給中小企業。對此，經發局回應，寶高一期現已有10家中小企業進駐，二期將依產業創新條例報編產業園區，後續將滾動式檢討予以因應規畫。

塭仔圳全區有1130家工廠，去年啟動遷移，目前有859家業者留在新北，167家搬遷外縣市，其餘歇業關廠，當初經發局有與民間合作，提供三峽成福段、樹林東山段、鶯歌橋子頭段，以及新北產業園區等地搬遷，但僅有2家廠商媒合搬遷至三峽成福段。

陳文治表示，市府整治塭仔圳時，一開始有提供新店寶高一期園區供廠商進駐，未料沒有一間廠商進駐，2萬4000坪樓地板面積也僅有7％給中小企業，其他全部都是大集團，像是鴻海就占了6306坪，不過，大集團根本不缺土地，市府花費數億元投資寶高園區，應該用來輔導中小企業。

陳文治說，市府在寶高一期運用標租加分的方式，鼓勵中小企業進駐，誘因仍然不足，未來寶高二期仍有1.6萬多坪的空間，希望市府能釋出更多空間，大集團進駐固然重要，但不要讓中小企業外移至其他縣市。

對此，經發局回應，塭仔圳搬遷期間，市府提供租金補助、用地媒合、招商一條龍服務、疑義協處及勞工就業輔導等協助，也與新北市仲介公會合作，每周提供廠家需求清冊，服務215家廠商，並與尋廠中的廠家建立暖心搬遷輔導團Line官方群組，即時轉發市府掌握的物件資訊。

經發局表示，新店寶高一期首次招商時，市府考量未登工廠需求，釋出B棟總樓地板面積25％優先提供未登工廠進駐，期間曾有1家未登工廠申租，不過，塭仔圳業者考量既有員工通勤距離、個別產業特殊需求等因素，因此後續未有工廠實質進駐，不過，廠商另覓合法廠地、完成工廠登記後，市府仍會用補助廠房租金的方式，協助業者落地新北。

至於寶高二期後續是否會提供更多誘因，吸引中小企業進駐，經發局表示，寶高二期目前併同一期依產業創新條例報編產業園區，委由麗寶建設開發，相關方案仍在規畫中，預計2023年完成報編。