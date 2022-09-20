無黨籍台北市長候選人黃珊珊今提到未來將推動防災型都更，陳時中競選辦公室政策小組總召集人管碧玲表示，所有的都更都可以算是防災型都更！因為都更後的房子，都有防災的能力；陳時中提出的都更政策，更重視「居住安全」的概念，而不用「防災型都更」概念。

她說，黃珊珊如果相信李鴻源，必須回答一個問題，被點名的「五大行政區」，上面屬於土壤液化潛勢區所在範圍的所有建築物，都是危險房屋嗎？都是必須劃為「防災型都更」的範圍嗎？以玉里這一次倒塌的房屋為例，是單棟建築耐震能力的問題？還是因為該區為土壤液化潛勢區，周邊範圍都必須列入防災型都更的問題？

管碧玲指出，營建署在民進黨執政後所做的規劃，不是採用「土壤液化潛勢區」的概念，而是朝向「危險及老舊建築」與「耐震能力」作為核心概念，並且建構了「居住安全」的政策，完成立法，也執行很久，政府發展出的政策就是，「危險與老舊建築物加速重建條例」，各縣市都做了很多，而黃珊珊拿危老重建當政績宣傳。

她強調，李鴻源無視於此，黃珊珊懵懵懂懂，也不了解前因後果，才有今天這個「五大行政區」的錯誤認知。

她表示，陳時中當市長，會無縫接軌，立即知道要從何處下手，有效處理居住安全的問題，未來會有兩個面向的做法，一個就是在都更政策中的承諾，針對整宅、海砂屋、列管的危險建築這三大範疇，優先主動規劃公辦都更。

她說，針對前述研究所掌握的有潛在耐震能力不足問題的建築物，展開調查鑑定、規劃更新，其中公寓佔62％，將是優先協助的對象。