唐仲彣將於10月出輯。（星河音樂工作室提供）

嘻哈團體 「CHING G SQUAD」團員唐仲彣（CHRISFLOW）單飛10月出輯，暖身主打以照燒醬日語發音「照り焼きTeriyaki」為名寫成歌〈TERIYAKI〉，乍聽以為是講美食的歌曲，實則向現今網路盛行下的酸民文化開炮，盼藉歌喚醒大家對於網路霸凌現象的重視，藉由照亮他、標記他的同時，也提醒自己在為夢想努力的道路上．盡量避開這些負面能量帶來的影響，為支持我們的人勇往直前。

CHRISFLOW過去飽受網路酸民批評，無論是之前在《大嘻哈時代》比賽被抨擊表演不夠好，亦或是在 CHING G SQUAD團體中被說人氣不夠紅等文字，甚至還被一位不熟的朋友用很片面的印象指點自己的作品和狀況，讓看到留言的CHRISFLOW難免心情受影響，去年一整年又因疫情影響工作，有半年的時間幾乎「零活動」，讓他一度陷入人生低潮，所幸身邊家人朋友及粉絲無條件支持鼓勵，讓他走出陰霾、找到勇氣及希望發片，也更有勇氣正視自己的問題並積極改善不足。

他特別感謝婁峻碩、高爾宣、RĒD°芮德的友情應援，啟發他找到自信；提及CHING G SQUAD的戰友們接連發片都獲得優異成績，身為最後一個單飛發片的成員，CHRISFLOW坦言壓力甚大，加上將在10月推出的首張專輯自己擔任總監企劃，更希望能向其他3位團員看齊衝出一片天，CHRISFLOW表示：「團員們都私訊我說這次專輯的音樂讓他們很驚艷，也覺得很好聽，還稱讚MV很帥，要急著幫我分享，這對我來說就是最大的鼓勵與認可。」