一段感情在修成正果前，必定會先經歷曖昧階段，不過《搜狐網》運勢專欄分享，天蠍座、水瓶座、摩羯座談感情容易患得患失，總是因為想太多、害怕被傷害，而從主動出擊變得猶豫不決，不敢勇敢去愛。

第三名：天蠍座

天蠍座對愛情的要求很高，自知占有慾太強，還沒在一起就容易吃對方的醋，他們擔心這樣沉重的愛會嚇壞心儀對象，又怕這段感情會被自己的醋意和不安全感消磨殆盡，因此他們在一開始的階段總是想愛卻又不敢愛，直到對方能給自己滿滿的安全感時，他們才敢放膽去愛。

第二名：水瓶座

理智為先的水瓶座在愛情面前總是思前想後，考慮自己的感覺、煩惱對方的態度，最終寧願退回安全的友情位置，也不願進一步主動出擊，正因為知道自己不如表面冷靜，內心更受不起傷害，那倒不如不去期待，就不會患得患失。

第一名：摩羯座

摩羯座在剛認識一個人的時候，就容易為對方付出全部真心，他們選擇相信對方，卻又因為一些風吹草動而懷疑自己，經歷一次又一次的失望，當愛情再度來臨時，他們就如驚弓之鳥，患得患失，不停提醒自己別去相信，先觀察再說，甚至說服自己並不需要愛情，一個人也能活得好好的。