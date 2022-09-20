民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，她今（20）日召開記者會說明，學位及論文皆已獲校方背書，是因民調太高才被綠營不斷追打、抹黑，更現場開電腦下載自己的博士論文，以流利英文念出內容、解釋論文架構圖及研究發想，並狠酸「希望總統蔡英文也能做到這樣」。媒體人韋安也在臉書上爆出驚人預言，直呼「新竹選舉可說已經結束了」，引發討論。

高虹安今日與曾任中山大學社會科學院院長的民眾黨立委張其祿，以及律師陳宗豪召開記者會，秀出美國辛辛那提大學學倫單位聲明，強調美國校方早已為她的論文背書，沒有任何抄襲與剽竊問題，還提到校方感嘆「台灣的政治好複雜」，痛批為何一件已經被校方背書並澄清的事，還能被這樣不斷追打，讓他們深感不解。

不僅如此，高虹安更強調，其論文直到昨晚已被引用高達4510次，堪稱具有學術價值的著作，且自己高中就讀北一女、師大榜首入學、台大碩士斐陶斐獎畢業，博士也以優異成績畢業，與「中華大學夜間部」這類不同，絕對經得起檢驗；她並當場打開電腦，將博士論文現場下載給大家看，以英文唸出內容、向現場媒體闡述研究架構與背景等，喊話「希望總統蔡英文也能做到這樣」。

韋安更在臉書上表示，「都知道是你，還假裝不是你，去媒體匿名爆料，有什麼好遮掩的」，韋安更說「結果高虹安全力反擊，馬上又多爭取3、5％支持度」，最後韋安也預言「新竹選舉可說已經結束了」。