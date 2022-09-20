新竹市政府舉辦的「回收生活節」邁入第6年，今年首度與新竹SOGO百貨合作推出「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」活動，24、25日連續兩天下午將在新竹SOGO1樓地球廣場登場，民眾捐舊衣10件與廢3C產品就可兌換超商禮物卡等好康。

代理市長陳章賢表示，新竹市自2017年起舉辦「回收生活節」，每年結合3C賣場、量販店共同辦理，廣受民眾熱烈迴響，累計參與人次7244人，今年首度與新竹SOGO百貨合作，推出「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」，進駐百貨讓民眾回收更方便。

此次回收品項共4項，包含舊衣、廢手機、廢平板電腦、廢筆記型電腦，並提醒民眾「貼身衣物」不可回收，回收廢3C產品前也記得先將內容刪除或格式化。

環保局表示，民眾當日累積回收兌換超商禮券滿500元還能隨意選擇，將兌得的500元超商禮券換為500元面額的SOGO百貨禮券，將舊物回收變成購物金，到新竹SOGO百貨一站完成。

環保局指出，國內舊衣回收量持續上升，2021年全年舊衣回收量達7.6萬公噸，為讓民眾了解舊衣回收管道及如何回收舊衣，提升回收效率與使用效益，環保局與具備豐富回收材料運用經驗的「雄材大智材料科技公司」合作，將舊衣拆除鈕扣、拉鍊等異物後，再利用布料材質辯識儀器，將舊衣材質分類為「全聚酯、純棉、混紡加棉及其他」4類，接著混入不織布邊角料製成衣纖木手機座，創造舊衣再利用的另類價值，落實循環經濟。

環保局同時提醒，「可回收」舊衣物項目包含上衣、褲子、裙子、外套等，請妥善打包提交給環保局資源回收車；「不可回收」項目包括鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單、貼身內衣褲、髒汙破損衣物等，請直接歸類為「一般垃圾」提交垃圾車，並籲請民眾多加配合分類，提升回收效能。

市府表示，回收生活節2018至今年活動成果亮眼，累計回收廢筆電2212台、廢平板1470台、廢電扇1802台、廢鍵盤4119台、廢顯示器1249台、廢乾電池6045公斤。

每年額外指定回收項目也創造亮眼佳績，包括2019年廢光碟片371.7公斤、2020年廢電視機295台及廢主機600台、今年4月的廢通訊配件92公斤及廢手機2021台。