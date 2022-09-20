台中慈濟醫院牙科醫師林冠佩為病人的全口假牙印製初模。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

植牙與牙橋比較圖。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

人人都希望擁有一口潔白好牙，但若缺牙該選擇植牙或活動假牙也引發困擾。台中慈濟醫院牙科醫師林冠佩指出，植牙好處不少，但部分病人涉及手術有一定風險；活動假牙雖較不方便，但安全性高、價格親民，最佳選擇方案因人而異，沒必要跟著潮流做。

林冠佩表示， 8旬長輩因缺牙超想植牙，但他有糖尿病、高血壓病史，傷口癒合較一般人慢，加上長期使用抗凝血劑，植牙手術前得冒停藥產生的風險，評估後不適合，長輩接受相對安全活動式假牙，療程後持續追蹤半年，如今開心重拾咀嚼功能。

林冠佩提到，牙科診間常被諮詢「固定式或活動式假牙，那種比較好？」由於固定式假牙不必拿上拿下清潔，更具吸引力，愈來愈多人對流行的植牙感興趣，「但並非所有人都適合植牙」。

林冠佩進一步說明，如果是單側缺一顆牙可考慮植牙，當單顆缺牙區的前後牙齒都還在，不需要破壞隔壁鄰牙，是植牙最大好處，也很適合骨頭條件不差，年紀不大者；但如果患者選擇做傳統固定式牙橋時，就必須先修磨缺牙區前後兩顆牙做橋墩再製作牙橋，尤其琺瑯質幾乎都要磨掉，可能引部分人排斥，且也有人後續出現敏感、痠痛甚至要抽神經，一定要謹慎。

林冠佩強調，固定式、活動式假牙優劣，因人而異，透過臨床Ｘ光與口內檢查，評估假牙使用穩定度、牙齒缺損範圍、骨頭缺損狀況、年齡與身體是否有系統性疾病、平日用藥等都是重要考量。缺牙病人要趁早進行缺牙區重建，長年不補缺牙，可能造成齒列不整、口腔不易清潔、咀嚼功能喪失等問題。