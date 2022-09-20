近日東部震災，造成國人對斷層帶的疑慮與恐懼，經濟部地調所今（20）日表示，活動斷層如何誘發地震，一直是科學研究的重要課題，也是地質災害防減災的調查工作。地調所持續以科學證據為本進行調查，也呼籲民眾上網查詢斷層資訊，謹慎面對自然現象，充分了解訊息，就可以做各項防減災準備，不必過度恐慌。

有關活動斷層的資訊，可以查詢經濟部中央地質調查所網站https://www.moeacgs.gov.tw/、https://faultnew.moeacgs.gov.tw/。地調所指出，斷層一般都是在地質調查過程中發現的，在地質圖上會以一條線段表示。年代（岩石的年齡）為10萬年內的岩石或沉積物，若是被斷層截切，那麼這一條斷層可能屬於「活動斷層」。一條活動斷層在地質圖上的長度大於5公里，則政府機關會將其列在活動斷層目錄上。長度大於5公里的斷層，若是再活動，可能會誘發規模6.0以上的地震。

地調所表示，在一般斷層的調查過程中，若有指示斷層活動的新證據，就會確認並更新列為活動斷層，進一步開始活動斷層的調查程序。每一條活動斷層的相關調查報告，會在地調所的刊物上發表，目的是經過專家的第三人審查，並提供學界、業界、工程界與民眾參考。依據災害防治法，經濟部必須公開或更新活動斷層分布圖，最近的一次是2021年公開36條活動斷層。

地調所表示，活動斷層地質敏感區會劃定斷層兩側合計300公尺的範圍，位於該範圍內的土地開發行為，必須進行地質調查與地質安全評估，並送請目的事業主管機關審查，但沒有禁限建。劃定計畫書完成後，送請地質敏感區初審小組由外部專家審查，相關程序通過後由經濟部公告活動斷層地質敏感區範圍，目前經濟部已公布20條活斷層地質敏感區。