蔡英文總統今天要求原民會，持續揭露過去原住民族重大歷史事件的真相，讓社會各界更認識臺灣。文化部要尊重族人用自己方式及語言，來述說自己的歷史。教育部與歷史小組，在未來的課綱規劃、教材教案的設計以及教師的培訓當中，持續深化多元史觀，讓多元史觀可以在校園中真正被理解也被落實。

蔡英文今天由賴清德副總統陪同主持原轉會，會議歷時約1.5小時。會中首先聽取「原住民族重大歷史事件推動情形報告案」，由和解小組主持人文化部次長李連權、歷史小組主持人教育部次長蔡清華及土地小組主持人、原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安等人分別提出簡報。並觀看文化部在牡丹社事件再造歷史現場的歷年成果影片。

蔡英文作裁示時，首先感謝文化部、教育部、原民會的共同努力，還原了臺灣的多元歷史面貌。並表示，「牡丹社事件歷史再造場域計畫」是由部落族人和各級政府通力合作，才讓牡丹社事件當中，豐富的人文地景能夠透過部落主體的觀點來呈現，她的家鄉在屏東，因此對牡丹社事件充滿了關心，也感謝過程當中所有參與人員。

她要求原民會在重大歷史事件叢書的基礎上，持續揭露過去原住民族重大歷史事件的真相，讓社會各界更加認識臺灣。也請文化部在進行文資登錄、保存維護或歷史空間再造時，一定要尊重各族的文化慣習以及族人意願，讓族人們能夠用自己方式及語言，來述說自己的歷史。

除了空間的再造，蔡英文認為，教育也是十分重要的一環。要求教育部與歷史小組，在未來的課綱規劃、教材教案的設計以及教師的培訓當中，持續深化多元史觀，讓多元史觀可以在校園中真正被理解，也被落實。

她也肯定此次的報告案用影片方式來呈現，讓社會大眾能夠理解得更具體，且更快速地掌握整個歷史過程中重要的幾個節點。她也請文化部與和解小組將研究調查、空間再造、文資保存以及教育深化等，用影像記錄下來。

蔡英文表示，相信透過影像的記錄與流傳，能夠促進更多的理解與對話，也讓多元史觀能夠真正成為臺灣社會共享的重要資產。「這是一件不容易的工作，我們繼續來努力」。