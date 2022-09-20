本周末台灣東部及南部，可能因低氣壓影響局部有較大降雨，為提前防範池上震災後土石鬆動，衍生二次災害，水利署長賴建信今（20）日召開防汛整備會議，尤其全台接近滿庫水庫共14座，要求管理單位落實每日早晚兩次檢查，倘有狀況立即回報，確保壩體安全。

賴建信對於地震後集水區可能土石鬆動，請各單位以空拍即進行巡視，對於河段災害潛勢高者，請優先進行預防性清疏；請河川局各整備3台大型移動式抽水機以隨時支援東部斷橋或可能襲台地區，並評估斷橋處迴水區域或受損堤防位置進行預佈，完成日產15噸飲用水之Qwater移動式淨水器盤點，預布於缺乏自來水或孤島效應地區。

對於秀姑巒溪高寮及崙天大橋震落阻礙河道，請縣府優先移除深槽或低灘地阻礙物，也請九河局於該堤段優先做非破壞性檢測，並在出水高不足處堆置太空包因應；全台接近滿庫水庫共14座，要求管理單位落實每日早晚兩次檢查，倘有狀況立即回報，俾利確保壩體安全；花蓮縣與台東縣共計23處水患社區和286位防汛護水志工，自主巡視環境及各項水利設施，回報損毀或異常情況。

此外，18日台東縣池上地區發生芮氏規模6.8地震，造成花蓮縣玉里鎮、富里鄉及台東縣池上鄉多處主幹線地面漏水，台水公司於第一時間成立緊急應變小組，並於花蓮縣玉里鄉成立前進指揮所，由高階主管進駐第一線督導管線搶修作業。

至9月20日上午8時，台東及花蓮地區曾經停水戶數達4842戶，經台水公司調派投入14組修漏工班及22名檢漏人力，24小時輪班進行檢漏及修漏作業，已修復完成21處，停水戶已降至2027戶，惟目前管網壓力仍未能穩定及用戶外線疑有破損情形，初步研判尚有地下漏水，需持續透過檢漏作業找出其餘地下漏水點辦理搶修，期望能在最短時間恢復正常供水。台水公司已調度12部水車及設置21處臨時取水站供民眾取水，以降低民眾用水之不便。

全台尚有雲林、臺南、高雄、屏東、宜蘭等地區共計29件漏水案件，已全數完成破管搶修，恢復正常供水，災害期間供水可能不穩定，如有用水問題，可隨時撥打台水公司免付費客服專線「1910」。