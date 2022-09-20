中台灣好玩卡銷售創紀錄，溪頭福華飯店迎商機。（廖志晃攝）

中台灣好玩卡銷售創紀錄，九族文化村迎商機。（廖志晃攝）

中台灣好玩卡銷售創紀錄，觀光業者迎商機。（廖志晃攝）

中台灣好玩卡發行2年多，總銷售金額已達1億6800萬元，成為全國好玩卡銷量排行第1名，合作夥伴原有南投縣、苗栗縣與新竹縣，再新增嘉義縣；即日起到10月10日，上官網參加轉輪盤活動，就有機會抽中5折折價券。

中台灣好玩卡慶祝銷售破紀錄，包括苗栗縣政府、新竹縣政府，及新加入的嘉義縣政府都派代表出席，交通部觀光局國旅組副組長蔡宗昇、日月潭觀光圈聯盟發言人彭成裕等人也到場見證；還有吉祥物共襄盛舉，包括南投縣「酷比熊」、新竹縣「皮皮獅」、苗栗縣「貓裏喵」與嘉義縣故宮南院的「哈奴曼」。

南投縣副縣長陳正昇表示，期望未來中台灣好玩卡銷量突破3億元，讓南投縣及中台灣觀光發展，更上一層樓；中台灣好玩卡發行後，縣內觀光產業界都非常配合，透過網路及電子商務行銷，也為觀光產業帶來商機，挹注新能量，合作夥伴新增嘉義縣，4縣地理環境與觀光資源能夠互補，也為消費大眾提供更多元的觀光旅遊選擇。

蔡宗昇表示，中央自2015年開始推動台灣好玩卡，從最初的城市行銷旅遊，進展到區域整合概念，因此，中台灣好玩卡也從原先3縣合作，加入嘉義縣，透過相同觀光類型的區域整合，共同行銷中台灣觀光。

南投縣後續將舉辦世界茶業博覽會、巧克力咖啡節、健行節與南投溫泉季；新竹縣舉辦悠遊國旅、竹縣抽好禮；苗栗縣舉辦幸福旅遊節、慢魚海岸系列活動；嘉義縣舉辦國慶焰火、博茶會及阿里山日出印象音樂會。