交通部台鐵局表示，受9月18日花東地震影響，花蓮站至台東站路線不通，且部分軌道路線、橋梁受損嚴重，故取消辦理2022仲夏寶島號9月24日趟次及5686次接駁車，10月15日及10月29日趟次開行與否則視路線修復情形而定。

台鐵局說明，已購買9月24日趟次仲夏寶島號旅客，可於1年內至車站辦理退票免收手續費；已辦理退票者，憑退票證明得辦理退還手續費；已完成網路付款並辦理網路取消付款，退票手續費將請銀行批次辦理退還至旅客信用卡帳戶。

目前花蓮至台東路線不通，台鐵已啟動公路客運接駁，比照5月1日的類火車模式，分為【0952】路線花蓮=玉里沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站；【0953】路線玉里=台東沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。

台鐵指出，接駁時間為上午6時至晚間8時，採整點發車，由花蓮往台東或台東往花蓮旅客，需在玉里站換乘，並視現場疏運情況機動加開。