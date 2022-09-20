桃園公正監督民意基金會針對桃園市長選情最新民調，民進黨鄭運鵬拿下36.7％、國民黨張善政28.8％、脫黨參選的鄭寶清以26.4％緊追在後，尤其在20至45歲年齡層都遙遙領先其他3位對手，鄭寶清對此表示，選舉期間任何民調都是當參考用，會持續為桃園努力堅定向前。

桃園公正監督民意基金會8月29日至9月18日針對桃園市市長候選人支持度及市政進行民調，1264有效樣本，誤差水準±2.9％，信心水準95％，結果發現桃園市的民眾最在意的桃園市政問題，第一名的是交通問題、第二為自有住宅問題、第三為經濟狀況、第四為教育問題、第五為鐵路地下化。

4位參選人支持度，民進黨鄭運鵬拿下36.7％、國民黨張善政28.8％、脫黨參選的鄭寶清以26.4％緊追在後、賴香伶2.2％、另有5.9％尚未決定。

進一步從年齡層觀察，鄭寶清在20至25歲、26至35歲、36至45歲市民中，都獲得壓倒性勝利、高居4人第一，鄭運鵬則在46歲到75歲領先，張善政多位居第二。職業上，鄭寶清也較能獲得學生、家庭主婦和科技業青睞，張善政則在軍公教出線。

在政黨偏好上，鄭寶清最能獲得無政黨偏好者支持，另外348名泛綠支持者，有226名、65％支持鄭運鵬，92名、26％支持鄭寶清；256名泛藍支持者，有184名、72％支持張善政、46名、18％支持鄭寶清。

鄭寶清提到自己參選拉到票源最多的是賴香伶和張善政，鄭運鵬最少，分析是「討厭民進黨」的票，強調選舉期間任何民調都是當參考用，會持續為桃園努力堅定向前。