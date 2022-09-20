論文被指抄襲侵權！高虹安論文記者會戰力爆表 狠批「一句話」猛打臉林智堅

金句反擊！民眾黨新竹市長候選人高虹安日前遭周刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，她今(20日)在記者會上嚴詞反擊，飆出「高虹安不是林智堅」、「從小到大，北一女台大不說，師大也是榜首進去」、「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」等金句，被網友們大讚她的霸氣。

高虹安今(20日)召開記者會說明，學位及論文皆已獲校方背書，是因民調太高才被綠營不斷追打、抹黑，更現場開電腦下載自己的博士論文，以流利英文念出內容、解釋論文架構圖及研究發想，也強調她自幼的學歷與「中華大學夜間部」這類截然不同。

高虹安飆出「高虹安不是林智堅」等金句霸氣反擊綠營側翼及周刊惡意抹黑。（中時新聞網／陳友齡製圖）

高虹安在這場記者會中金句連發，包括：

「到底大家相信周刊，還是相信美國辛辛那提大學？」

「你是相信慈濟，還是相信衛福部？」

「你是相信台大，還是相信林智堅？」

「高虹安的論文可以下載，希望總統蔡英文也能做到這樣。」

「參選以來惡意的抹黑不斷，這跟我們民調成為第一，當然有很大的關係。」

「難怪台灣的選舉，很少有正常人，或是專業或產業的人士出來選舉，因為一到了選舉是充滿這麼多的惡意。」

「（翁達瑞）短短時間內被這麼多人提告，結果我們的媒體還要去引用這些高度爭議且不實的資訊。」

「（校方回應）這些指控包含了自我抄襲，但這並不被認為是研究不當的行為。」

「他們認為，這樣的行為，一直匿名檢舉騷擾美國辛辛那提大學，已經一年多了。」

「這篇報導裡面沒有一個真實的人。」

「真的是欲加之罪何患無辭啊！」

「甚至陳建仁副總統還頒發了國家產創獎給我。」

「我覺得這個匿名爆料者是帶有極度惡意的個人臆測。」

「高虹安不是林智堅，高虹安在求學時期，沒有什麼政治人物的人脈跟光環。」

「高虹安從小到大，北一女台大不說，師大也是榜首進去。」

「我們不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士的灌水。」

「我覺得選舉也不要選到沒有人性，把一個正常的人、專業的人，白的說成黑的。」

「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了。」

PTT鄉民大讚：「高市長加油」、「被拿來跟不良品比真的很羞辱人」、「小智：說好不提小智的QQ」、「學校都認證沒問題就不要再抹黑了」、「林智堅是一個污辱名詞哈哈哈哈」、「虹安沒有智堅」、「笑死，殺球殺得好」、「迴力鏢打到小智了，還要繼續打高嗎」。