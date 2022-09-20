俄烏戰爭爆發後，歐盟傾力降低對俄羅斯能源的依賴，因此大量的俄羅斯天然氣與原油轉銷售至亞洲，包括印度、大陸等消費國在內，都拿到折扣相當不錯的能源，沒想到，近期印度卻買到該國史上最貴的液化天然氣，主要原因是部分俄羅斯天然氣交付合約遭到取消。

綜合外媒報導，印度最大的國有天然氣巨頭GAIL上周購買了三批預計在10月至11月之間的液化天然氣，每單位價格達到40美元，是去年同期的2倍多，更是印度史上買到最貴的液化天然氣。

主要原因是，2018年，GAIL與俄羅斯天然氣工業公司新加坡部門簽下20年的銷售合約，讓GAIL獲得不少優惠，只是新加坡部門屬於俄氣德國分公司管轄，並在今年4月被德國政府接管，俄羅斯也切斷輸往歐洲的天然氣，進而讓印度無法拿到天然氣。

該公司目前仍向GAIL繳納違約金，原訂10月交付的天然氣也跟著跳票，GAIL則被迫進入價格已經飆高許久的天然氣市場購買現貨，才會買到印度史上最貴的液化天然氣。

GAIL董事長Manoh Jain表示，8月以來公司持續進行談判，但目前並沒有新的進展。然而Manoh Jain在8月底曾說，該公司跳票將導致10至15%的天然氣供應受到衝擊，影響並不算大，但Manoh Jain不諱言，公司擔心長期的天然氣供應受影響。