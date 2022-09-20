韓國偶像團體中，除了有曾獲「世界第一美」頭銜的TWICE子瑜，(G)I-DLE的門面舒華（葉舒華）也是來自台灣，更有泰雅族血統，出眾外貌卻有超獨特個性，讓她擁有大票粉絲；最近舒華出席時尚品牌活動，罕見在舞台以外曬出逆天美腿，婀娜多姿模樣也讓網友大讚她「韓國最辣台灣妹」。

舒華為了追夢從華岡藝校休學到韓國當練習生，2018年以女團(G)I-DLE成員之一出道，在團內是門面擔當，但美貌下卻是超平易近人的直率性格，還有努力學韓文的模樣也讓她成功擄獲當地粉絲；舒華18日在IG分享出席時尚品牌的活動照，性感成熟模樣讓人不相信她只有22歲。

舒華出席活動大秀逆天美腿，讓粉絲都被她性感身材美暈。(圖/ 摘自舒華IG)

畫面中舒華放下烏黑亮麗的長直髮，身穿一套小香風短裙套裝，罕見在舞台以外露出一雙細白又長的美腿，舉手投足都散發濃厚女人味，現年才22歲就像個輕熟女，也讓眾人看到舒華越來越自信、迷人的一面。

而PO文底下湧入來自世界各地的粉絲，都對舒華性感好身材美暈，紛紛表示「哪個名模」、「花容月貌美如畫，性感美女葉舒華」、「踩我，我願意」、「仙女下凡，盛世美顏」、「姊姊可以教我怎麼變漂亮嗎」、「沒有看過這麼美的人類」。