20多歲年輕男子因單眼搔癢、流膿就醫，經眼科轉診至感染科，一檢查竟是淋病性結膜炎；醫師指出，近年社會性開放，性病感染有增加的趨勢，加上多重性行為、性工具日新月異，除生殖器感染，也可能出現其他接觸部位性病，除該名年輕男子的淋病性結膜炎，也可能出現口腔菜花、喉頭梅毒，而阻絕性病傳播最簡單的方法就是全程使用保險套。

台中市醫界聯盟理事長、開業婦產科醫師陳芳英指出，近年因為社會性開放，罹患性病的族群各年齡層、各種職業都有，值得注意的是，不少患者輕忽性病對於健康與生育的威脅，未即時就醫用藥治療，讓病原體從陰部一路通過子宮、卵巢甚至到骨盆腔，不但徒增治療上的困難，恐併發腹膜炎，甚或造成不孕。

衛福部台中醫院感染科醫師曾玉婷指出，七夕情人節過後，感染科門診諮詢性病的人次顯著增加，患者多半下體出現紅疹、潰瘍、搔癢或分泌物增加等症狀，無外是感染尖性濕疣（俗稱菜花）、皰疹、淋病與梅毒甚至是愛滋病。

曾玉婷說，性病是透過性行為而傳染的疾病，這些病原（細菌、病毒…）藉由血液、精液及陰道分泌液傳播，而感染部位除了生殖器，也有可能出現其他接觸部位，如口腔菜花、淋病性結膜炎、喉頭梅毒。

過去曾有一名20多歲男子是單眼結膜炎，分泌物流不停，到眼科治療效果不彰，轉而尋求感染科治療，檢查發現是淋病性結膜炎，在對症下藥後，眼疾才明顯改善。

陳芳英指出，性病多以下體或生殖器紅疹、潰瘍、搔癢或分泌物增加為主要症狀，但近年因為多重性行為，以及性工具日新月益，的確會有少數病患除下體的症狀，也感染到眼睛、口腔等其他部位。

曾玉婷強調，阻絕性病傳播最簡單的方法就是使用保險套，可防止性伴侶的體液和自己身體接觸，但是臨床上經常發現，患者沒有全程使用保險套，或使用法不當造成破損，也有人是因口交或是傷口（例如手指）接觸到對方體液時，而傳染到性病。

她也提醒，不愛戴套、不特定性伴侶、男同志、藥癮者等是性病的高風險族群，除提高警覺，也要定期接受性病篩檢，只要察覺自己有風險或是有性病相關症狀，宜盡速至感染科門診諮詢與篩檢。