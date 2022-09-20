快訊╱侯友宜驚傳腸胃不適 取消出席今晚開球活動 17:452022/09/20 中時新聞網 王柏文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜因腸胃不適，取消晚間出席富邦悍將「萬里蟹棒球場主題日」的開球活動。（資料照／杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府今傍晚表示，新北市長侯友宜因腸胃不適，取消今（20）日晚上「富邦悍將『萬里蟹棒球場主題日』活動」的開球行程，而活動依然照常舉行。 民進黨執政真的不妙了？蔡英文因「這件事」流失140萬鐵粉 美軍未來將保衛台灣？林濁水發現一件怪事：太可怕 吳子嘉預言太準了！「這一幕」登上CNN 女主播慘被嚇傻 #九合一選舉 #新北市 #侯友宜 #腸胃不適 #萬里蟹活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北公園驚見滿地黑蟲！網憂大地震前兆 台中人急喊＋1 11:382022/09/20 生活 酸綠縣市12億工程狂掉漆！他讚這位女首長厲害了：選情毫無懸念 09:262022/09/20 政治 U18世界盃棒球賽台灣奪亞軍！侯友宜1句話感動全網 17:112022/09/20 政治 北桃選戰「他們」有望成關鍵角色 媒體人曝3特點 10:142022/09/20 政治 林喊4年核定4萬戶都更 侯友宜：新北按自己節奏方式推動 10:072022/09/20 政治 萬里蟹棒球主題日 市府、職棒球團跨界宣傳產季開跑 17:572022/09/20 生活 教育不能等！張善政：投注資源給桃園孩子三大「更多」 14:252022/09/20 政治 綠委一句話護航蔡英文 PTT鄉民全倒了 07:132022/09/20 政治 林耕仁全民總部開箱 宛如全齡親子館邀市民減壓 15:362022/09/20 政治 林佳龍喊4年核定4萬戶都更 04:102022/09/20 地方新聞 918強震突顯公安問題 林耕仁籲新竹市府應馬上做一事 10:492022/09/20 政治 地震頻傳謝福弘提4作法 盼官民共同防災避免憾事發生 09:452022/09/20 政治 陳時中「1民調數據」比蔣萬安高10.3個百分點 網友笑慘了 13:112022/09/20 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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