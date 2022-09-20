瑞典央行在周二上調利率整整1個百分點(4碼)，利率來到1.75%，大幅升息的動作令人感到意外；央行並警告在應對高漲的通膨之際，還會有更多升息動作。

路透調查分析師的預測為升息75基點(3碼)，僅有兩名分析師預測升100基點。

能源價格飆升的影響，蔓延到整個經濟；瑞典八月的通膨率為9%，為近30年新高水準，並超出瑞典央行預期。

周二的升息為自1992年11月以來最大的加息，當時瑞典央行也將關鍵利率上調1個百分點。

在利率決議發布之後，瑞典克朗目前維持持平。

面對當前通膨高漲問題，央行可以做的並不多；但是利率制定者不希望高物價蔓延到更高工資的要求，此將讓重返2%通膨率的目標更加困難。

儘管瑞典經濟正在往下走，但預計將繼續拉高利率。瑞典央行預計明年GDP將萎縮0.7%。

目前瑞典央行官員認為，政策利率將在明年第二季達到2.5%左右的峰值。

央行目前的預測與六月時大不相同，當時央行表示，2023年初的利率將達到2%水準，之後基本上會維持不變。

Ohman集團的一名主管Lars Kristian說，「我們相信政策利率將高於此一水準，我們不排除利率在2023年底會達到3.5%的峰值水準」。

聯準會此前兩次大幅加息，以及歐洲央行在九月升息75基點，都為瑞典央行樹立了激烈升息的前例。

分析師們現在都認為，聯準會和歐洲央行的加息腳步不會放慢，而包括瑞士央行等其它央行也可能隨之大幅加息。