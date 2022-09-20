高雄受台積電設廠效應，帶動房價一路飆漲，然而對預算有限的小資族來說，購屋門檻也越來越高！台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年，高雄年收入40萬元以下的小資族，新增房貸數量相較去年上半年略減1%左右，而小資族平均房貸金額從去年560萬元，到一年間提高至619萬元，增加約59萬元，遠超過一年收入！平均購屋面積則從41.4坪降至40.2坪，一年之間就減少約1.2坪，換句話說，台積電設廠議題發酵後，房價飛漲，不僅房貸負擔增加、荷包縮水，購屋坪數也跟著縮減。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄受台積電設廠議題帶動，不少熱區房價連跳幾級，連蛋白區房價都已經是「1」去不回頭，房價高漲加上今年再受通膨及升息壓力，小資族購屋負擔加壓，讓買氣及購屋條件上略趨保守。

據聯徵中心資料顯示，同樣年薪40萬元以下的小資族，近一年平均核貸成數卻從76.82%提高至78.95%，增加約2個百分點，建物鑑估值也從779萬元提高至847萬元。李家妮指出，由於近年自住客比例拉高，且小資族普遍可申辦高成數的首購型房貸，使平均核貸成數提高，至於建物鑑估值增加，則是因小資民眾偏愛屋齡輕、管理佳的新穎大樓，購屋選新不選舊，加上銀行鑑價逐漸跟上市價，所以鑑估值也因而拉高。