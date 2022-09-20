曾國城也親自示範調酒，並取名為《清新舒適》。（三菱提供）

你能想像風的風味嗎？日本空調品牌三菱重工空調再創「風」潮，跨界合作三間職人酒吧-丘香Sake Bar、The Fridge Bar、Kashoku，以空調的風為命題，運用調酒師的創意發想系列「風味」調酒。

上洋今（20日）舉辦五感「風味」品酩會，特別邀請品味行家曾國城，分享對於三菱重工空調的清新舒適感受，依此感受所調製的風味調酒，並正式宣布為期3個月的「風味探索Bar-Surfing」活動開跑，10月1日起至明年一月，凡至合作酒吧都可點到限時限量風味特調，每間店三款，共計九款。

今（20日）五感「風味」品酩會，邀請三間人氣酒吧-丘香Sake Bar、The Fridge Bar、Kashoku，現場輪番上陣展演調酒秀，調酒師藉由搖盪雪客杯、疊加酒液的極致匠藝，成就三款風味調酒-氷清、成韻、琥珀分別演繹三菱重工空調的《速冷》、《重工級感受》、《不凡》。品味行家曾國城也於現場示範調酒，壓軸登場調配第四款《清新舒適》命名為澄境作為現場獨享款，他表示，從沒想過「風味」也能被如此體現，選擇空調除了要能速冷、感受重工級科技、不凡的效能外，清新的風更能為室內舒適度加分，以此為發想調製此杯。

想品酩空調的「風味」開啟行家探索之旅，絕對不能錯過，Kashoku 10／1、丘香10／8、The Fridge Bar 10／15即將陸續開賣。

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