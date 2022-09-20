大陸男星陳翔參加歌唱選秀節目《快樂男聲》出道，在演藝圈多年，拍攝作品無數，1不過最讓人印象深刻的還是他疑似腳踏兩條船，他2015年時拍攝《新神鵰俠侶》與劇中飾演郭芙的女星毛曉彤熱戀，兩人公開戀情很是甜蜜，沒想到2017年爆出陳翔劈腿風波，讓他的形象一落千丈，星途受到影響，近期網友發現陳翔似乎沒有戲拍，跑去直播賣貨，且身材嚴重發福，掀起熱議。

近日網友發現大陸男星陳翔從2021年後就沒有任何作品，他似乎為了生活只好跑去直播賣貨，嘗試賣羽絨服，過去陳翔非標準花美男類型，但也是長得還不錯的小鮮肉，沒想到許久未見，陳翔臃腫了很多，不僅身形圓潤，還胖到下顎線都不見，完全看不出來從前的帥樣，被網友虧：「出軌男別買熱搜了」、「好歹是個明星能不能管理下身材」、「出軌都管不住，還指望他能管住身材？」、「活該唄」、「男人不自愛，就像爛白菜，確實爛了名聲也爛了身材」、「這玩意何德何能能跟毛曉彤談對象」、「怎麼還不封殺？」、「他之前演單寒飛的時候我還覺得他可帥了，現在變成這樣子了」、「拍不了戲的都去賣貨了」。

網友發現陳翔變胖了。（圖／微博）

網友笑稱要看毛曉彤的照片洗眼睛。（圖／微博）

網友也翻出他前女友毛曉彤的好身材對比，大陸女星毛曉彤13歲起就學習拉丁舞、摩登舞，身姿曼妙迷人，先前一張舞蹈比賽的側拍照就迷倒大批網友，雖然毛曉彤沒有露臉，她穿著亮片吊帶裙，修長美腿搭在椅子上，撩人動作勾住觀眾目光，舞蹈實力和精緻外貌獲得不少讚美。