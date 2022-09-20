中央銀行標售250億元2年期定存單，得標加權平均利率1.307％，較上月1.292％上揚1.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，主要反應央行升息預期的結果。

銀行資金調度主管表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在內及多位官員，從8月中旬就陸續出面高唱鷹調，9月22日宣布升息幅度，幾已確定至少就是3碼（1碼是0.25個百分點），央行第三季理事會估計政策利率估計再跟進調高半碼，利率正常化風險下，2年期定存單投標資金態度偏保守，得標利率跟著上揚。

央行從2013年8月開始，每月標售100億元2年期定存單，提供銀行過剩資金更多去化的工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，2021年2月調高至600億元，同年4月再調高至800億元，但11月又降回600億元，2022年6月進一步再減至250億元。