2022跨聯盟邀請賽，T1聯盟台南台鋼獵鷹20日對上SBL彰化柏力力，首節就狂轟35分、奠定17分領先優勢，雖然第4節火力略低，單節僅進帳12分，獵鷹仍以97比79勝出，在2連敗後拿到跨聯盟賽事首勝。

獵鷹隊季外補進胡凱翔、李漢昇、吳岱豪、吳宏興及簡偉儒等好手，加上選秀會引入的谷毛唯嘉、韓杰諭兩名職業賽新兵，總教練劉孟竹表示，全隊還在磨合，透過跨聯盟賽事實戰，可以幫助球隊有更多成長，大家一起去找到新球季拚好成績的方向。

劉孟竹補充，相當滿意球隊此役第1節的表現，「賽前擬定的防守強度做出來、進攻端成功率好，打出了單節35分好球，第2到第3節可能一些細節沒交代好，讓對方攻擊籃框，因為領先分差較大，第4節讓年輕球員和較少上場的球員磨練，從表現上看來，球員似乎沒準備好，希望他們能體認到職業球員就是需要隨時準備好，所以我要也要稱讚彰化柏力力，雖然他們陣容年輕，但四節比賽展現出拚勁，反而是獵鷹隊年輕球員表現沒他們好。」

獵鷹新秀谷毛唯嘉打出問鼎T1聯盟新球季新人王的氣勢，此役攻下全隊最高24分，經驗老道的胡凱翔出賽不到16分鐘就投進4記三分球，效率極高地攻下15分，從SBL裕隆隊轉戰T1聯盟台南台鋼獵鷹，他認為自己才到球隊兩個月，還在適應新的教練團體系及球風，「獵鷹在孟竹教練帶領下，是『健行2.0版』，轉換快攻的速度比我效力主要是打陣地戰的裕隆時快，自己體能上還要加油。」

場上態度剽悍的胡凱翔，連練球時隊內對抗都有求勝心，他笑說：「有學弟練球時心態比較鬆一點，對於隊內對抗的勝負不會太放在心上，但我覺得練球時的比賽也還是該贏就要贏。」

劉孟竹表示，胡凱翔正好是球隊需要的球員，有三分能力、中距離及禁區腳步、具備經驗值，在球場上不只進攻帶動球隊，防守也會提醒隊友要做什麼，他的加入可補強球隊戰力，新球季會是球隊重要的球員。