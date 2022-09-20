萬里蟹是新北市北海岸重要漁產，每年秋天都吸引許多饕客前往品嚐。（新北市漁業處提供）

又到了秋天吃螃蟹的季節，新北市為了行銷北海岸重要漁產「萬里蟹」，每年都有別出心裁的宣傳活動，今年特別與新北在地職棒球隊富邦悍將合作，打造萬里蟹棒球主題日，萬里蟹公仔也到場暖場，同時宣告萬里蟹產季開跑。

萬里蟹為新北市北海岸每年秋天的重要漁產，多次透過異業結合方式進行宣傳，打響品牌知名度與價值，儼然已成為新北最重要的漁產代表，不僅名聞遐邇，更是老饕到北海岸遊玩時不容錯過的美食首選。

今年新北市漁業處為了宣傳萬里蟹產季開跑，特別跨域與職棒球團合作，攜手在地球隊富邦悍將打造「萬里蟹棒球主題日」，不僅與富邦職棒啦啦隊Fubon Angles成員慈妹及秀秀子合作拍攝CF，還有萬里蟹公仔大跳應援舞替球員加油，也宣示今年的萬里蟹產季正式開跑。

侯友宜表示，這次與職棒球團合作，宣傳萬里蟹產季開跑，就是要傳達萬里蟹「季節到了、肥了、重了」，作為北海岸重要漁產之一，萬里蟹長年以來的經營，是時候要跳脫原本框架，走出既定模式，像是這次的「萬里蟹棒球主題日」，透過與新北在地棒球隊合作，將北海岸的美麗風光與萬里蟹美味之處呈現給現場球迷。

侯友宜強調，秋天「蟹正當食」，當食也就是台語的「得時」，有應食、該食、嚴選的意味，強調品質、永續意涵，花蟹、三點蟹、石蟳個個肥滿味美，也歡迎所有球迷到漁產豐富，觀光資源無數的北海岸吹海風、品漁產，暢遊新北青春山海線。