小禎自爆私下有90％的時間都穿著運動服飾，所以才與品牌合作，希望可以將機能性服裝融入日常穿搭。（MOLLIFIX提供）

專為亞洲女性設計的運動時尚生活品牌 MOLLIFIX「瑪莉菲絲」，持續提倡運動、時尚與舒適感的完美結合，繼與小禎聯手推出熱銷的「THE TRULY ACTIVER 行動者」系列，今年再度以「運動即生活」概念延伸，推出聯名新品第三彈，將「時尚設計」與「運動機能」結合，滿足日常各種場合的需求。

品牌近期於改裝嶄新風貌的ＭOLLIFIX SOGO復興門市舉辦「2022 MOLLIFIX 小禎聯名系列上市發表會暨一日店長」活動，邀請最佳女力品牌聯名設計師「小禎」，不藏私分享挑選運動服飾的秘訣，並親自為素人搭配可以成為健身房與辦公室全場焦點的「運動戰袍」，另外超寵粉的小禎也於活動現場和粉絲一起進行「超近距離運動挑戰」，與粉絲同樂。

MOLLIFIX瑪莉菲絲於2020年首度邀請小禎擔任聯名設計師，系列推出至今持續受到消費者好評，小禎認為在運動中可以探索到更多的可能，同時透過目標的設定不斷的自我挑戰及突破，才能發覺更不一樣及最美的自己，小禎表示開始運動至今已達8到9年，私下有90％的時間都穿著運動服飾，也因此在運動服選擇上更著重「彈性與包覆性」、「吸濕排汗效果」、「時尚版型設計」及「方便性」等要求。小禎表示，現代女性經常於下班後就到健身房運動，每天帶一套衣服替換實在很麻煩，也因此2022年第三次攜手合作就特別以「運動即生活」為系列設計概念，希望除了運動服飾的機能性佳、穿著感舒適外，也能解決女生在ON-OFF生活中的小麻煩，打造「一套輕鬆切換生活與工作的運動戰袍！」

活動現場，小禎也特別親自為素人搭配既可以輕鬆切換生活與工作，又能成為健身房與辦公室全場焦點的「運動戰袍」，其中第一套戰袍：下身搭配2022年全新推出的「TRULY坑條修身前岔直筒褲」，讓日常與運動穿搭不再有界限，時尚率性的「前褲腳開岔設計」不但在工作開會展現完美自信，下班換上運動鞋就可以直接出發去運動。第二套戰袍：下身搭配眾所期盼的全新「小尻褲2.0 Plus」，此次有4大升級（面料升級、翹臀升級、設計升級、包覆升級）除了色系選用超百搭又襯膚色的「大地色系」，全新剪裁版型穿起來不但腿型更修長、臀部視覺也更加圓潤挺翹，小禎笑說實在太好穿又美，已經請品牌給她7件讓她天天穿。