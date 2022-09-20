電商巨頭蝦皮（Shopee）全球裁員潮持續擴大，已波及中國。據報導，蝦皮中國於19日舉行全員大會，宣布將削減部分職務，會議前後僅7分鐘。被裁的員工可拿到N+2（年資+2）的資遣費。

據界面新聞報導，19日上午，蝦皮中國的員工收到臨時會議通知，要求全員參與，會議時間定在上午10時15分。據與會的員工透露，會議僅開了7分鐘就結束，這場會議的目的是為了宣布裁員的消息。會中並沒有提到具體部門和其他的裁員規劃，僅稱後續由人事部門與員工直接一對一面談處理。

報導提到，這次裁員並非按照整體比例，而是對具體業務部門和職務進行優化調整。「這些不賺錢的業務裁員比例會高一些，其他業務預估各自分配了一些指標。」

據報導，裁員行動在會議結束後不久就開始，員工陸續接到人資部門約談。一位員工在報導中提到，所在的部門有3個人收到了裁員通知，「他們今天就直接走人了，不過賠償方案給到了N+2，給夠了，大家也沒有過多的吐槽。」

針對裁員的消息，報導引述蝦皮中國回應指出，是「以實現自足發展為目標，公司正優化運營效率。此次調整是持續增效舉措中的一部分，我們會盡力支持受影響人員妥善過渡。」

據公開資訊顯示，蝦皮在中國的業務與據點包含上海及深圳辦公室、深圳研發中心、義烏運營中心、白溝運營中心、南寧境內倉、中國賣家中心等。

報導提到，今年以來，蝦皮持續在全球範圍縮減成本，例如在東南亞市場上調了佣金、支付費和包郵費率等交易相關費用，接連關閉法國、印度、西班牙等站點。一星期前，有消息稱蝦皮將繼續縮減南美業務，關閉在智利、哥倫比亞和墨西哥當地的業務，並完全退出阿根廷市場。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110920