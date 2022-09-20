為了刺激觀光業和經濟，泰國內閣會議今天同意延長多個國家和地區外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間，台灣旅客進入泰國持落地簽原先可以停留15天，10月起到明年3月將延長為30天。

為了緩解疫情帶來的影響，刺激旅遊業並歡迎各國民眾來泰國旅遊，泰國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情指揮中心8月19日會議中同意，從10月起到明年3月，持落地簽進入泰國的外國旅客停留泰國期間將延長。

指揮中心核可後，提案由內政部提到內閣會議討論，泰國總理府副發言人戴蘇麗（Traisuree Taisaranakul）在今天的會議後表示，內閣會議同意相關提案。

根據提案內容，來自18個國家和地區、持落地簽進入泰國可以停留15天的外國旅客，將延長為30天；56個國家和地區、免簽進入泰國可以停留30天的外國旅客，將延長為45天。

隨著疫情趨緩，國際觀光客開始回流，從今年1月到8月中，共有378萬人次的國際旅客造訪泰國，泰國政府預估今年可以吸引1000萬人次訪泰。

泰國在疫情前1年也就是2019年，旅客近4000萬人次，貢獻觀光收入1.91兆泰銖，泰國政府希望明年也就是2023年，觀光收入能重返2019年水準的8成，預估外國旅客明年可以貢獻觀光收入9700億泰銖至1.5兆泰銖。