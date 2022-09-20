為落實節能減碳、改善城市空氣污染，臺北市政府（20）日舉辦「電動公車新未來/全心全E為您服務」記者會，展現336輛電動公車上路的豐碩成果，同時也宣布與台北富邦銀行合作推出電動公車汰舊換新融資專案，成為全台首件由銀行與地方政府合作推出之電動公車購車融資計畫，希望鼓勵公車業者換用電動公車，促進綠色運具發展，達成打造低碳城市的目標。

臺北市市長柯文哲表示，為實踐臺北市為「宜居永續」城市以及達到2050淨零排放目標，臺北市政府在推動電動公車規劃了許多重要措施，包含不再補助購買燃油公車、都市計畫留設電動公車調度站用地、按照搭乘人次每人次補貼2.12元等，並引導公車業者加速汰換電動公車並配置高載客路線，以服務更多乘客。目前在臺北市16條公車路線中共配置有336輛電動公車及15個電動公車場站，建立起全國最龐大的電動公車車隊，每輛電動公車均配有ADAS系統（先進駕駛輔助系統），可提供車道偏離預警、疲勞駕駛偵測、行車視野盲點警示等功能，降低事故發生率，提供民眾更安全舒適的交通環境。

對於台北富邦銀行力挺淨零排放、與臺北市政府合作推出電動公車綠色融資專案的永續作為，柯文哲市長也表示高度肯定，期望在中央交通部及公路總局、公車業者、台北富邦銀行及市府團隊的攜手合作下，持續推進市區公車全面電動化，達成今年年底400輛電動公車上路的目標，約等同26座大安森林公園的碳吸收量，為永續善盡心力。

北富銀資深副總劉明藩說明，與傳統燃油公車相比，電動公車不僅燃料成本低，且具有低污染、低噪音、高能源使用效率等多項優點，同時車體底盤低，對長者及行動不便人士更加友善，已成全球公共交通發展趨勢。但台灣公車業者長期受大環境變化等因素影響，營運相對困難，加上近來疫情和油價上漲衝擊，更讓公車營運雪上加霜，業者即使有意改用電動公車，也不易取得融資來完成車輛汰換。考量大眾運輸是城市重要基礎建設，北富銀與臺北市政府合作推出本次電動公車融資專案，並特別拉長融資年限以協助業者降低每年攤還金額，減輕轉型壓力。

劉明藩表示，北富銀推出此融資專案，一方面想藉此加速推動凈零排放，減緩城市空氣污染與溫室效應，也希望協助公車業者提升服務品質、降低營運成本，改善整體經營狀況。同時，每輛電動公車從製造到落地，背後涉及了儲能系統、電池電芯、充電路網等多種綠能產業，提供融資不僅可嘉惠公車業者，更是對綠能產業發展的有力支持，有益於未來綠色運輸網的建設運行。

北富銀一向重視環境永續，積極結合金融職能深化ESG作為，不僅推出全台首創綠能節能設備專案貸款，更力挺綠能產業融資，自2018年起，北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億度綠能以及減少540萬噸碳排量，相當於1萬3,800座大安森林公園的碳吸收量，2021年北富銀離岸風電專案融資總授信金額更位居台資銀行之冠，榮獲金管會「綠能科技產業特別獎」、「循環經濟產業特別獎」等多項績優表揚。