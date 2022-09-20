在人口老化與疫情衝擊之下，運用智慧手機、健康資訊科技及穿戴式設備等，進行遠距、行動及個人化等數位健康照護，已是全球發展趨勢。健保署明將舉辦「亞太經濟合作會議」，除讓與會者瞭解各國發展數位健康照護的經驗與展望，也藉此將我國的成功數位健康照護經驗與國際分享，強化未來與各經濟體在健康照護議題上合作的契機。

「亞太經濟合作會議」(APEC)，是亞太地區最為重要的多邊官方經濟合作論壇之一，為強化各經濟體互動交流，中央健康保險署向APEC申請計畫並獲得7萬5000美元資金補助辦理「APEC數位健康照護與創新研討會」，幫助與會者瞭解各經濟體發展數位健康照護的經驗，另也藉此將我國的強項與其他經濟體分享，以開拓未來彼此進一步合作的契機。

該研討會將於9月21～22日假張榮發基金會國際會議中心1101廳隆重登場，除安排國際研討會議外，現場亦將有多元數位健康應用的攤位，供現場體驗。

相較於其他國家，台灣的健保資料庫擁有全體國民的醫療資料，相當完整，其他國家均無此完整資料，並在考量資安的前題下，有條件的釋出大數據應用於健康科技上。台灣的醫療產業亦已引進科技應用，交流健康科技的創新應用、政策發展及產業商機等為國際的熱門議題，而我方在運用健康資訊及智慧醫療系統的防疫經驗，可與國際分享。

健保署長李伯璋表示，健保署握有全國民眾的健康資訊，期待透過國際合作的方式，與大家一同探討用什麼樣的方式才能夠使海量數據被善加運用，藉以增進國民的健康福祉。同時，這其中也蘊藏新的商機，符合APEC促進區域經濟合作的宗旨，研討會便是實踐這個理念的重要一步。

本次會議以「資訊驅動創新」為核心概念，共討論4個主題，分別為「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。除了來自美、馬、泰、澳、菲、日、韓的國際專家踴躍出席之外，國內產官學界的代表，包括台灣大學、成功大學、台北醫學院、林口長庚醫院，以及廣達電腦的專家，也分別扮演會議主持或講員的角色。

衛福部則由次長石崇良擔任開場嘉賓，另代表我國擔任APEC資深官員的外交部國組司長吳尚年，也將發表祝賀詞。場邊與線上同時也進行相關健康產業業者的展覽。第2天下午另安排了前往台北醫學大學附設醫院進行參訪。

這場會議已吸引到近500位國內外人士報名實體或線上與會。除此之外，亦有加拿大、墨西哥、馬來西亞、秘魯、印尼等經濟體衛生部負責數位健康及遠距醫療的官員將線上或實體參加會議。

李伯璋表示，這場會議從議題選擇到展場設計，具體反映健康照護智慧化的多元面向、APEC所強調的跨領域合作的精神、以及結合官方與民間資源的「公私部門夥伴關係」，是一場充滿APEC特色的活動，亦是健保署進行國際合作的能量展演。

這場會議預計達成2項目標，除讓與會者瞭解各國發展數位健康照護的經驗與展望，也藉此將我國的成功數位健康照護經驗與國際分享，強化未來與各經濟體在健康照護議題上合作的契機。將台灣「數位能力」與「健康照護」2個強項相加相乘，正是開拓我國國際合作的重大利基。這次會議的成果，也將是我國出席11月席APEC年會時，爭取更多能見度與區域合作機會的有利憑藉。