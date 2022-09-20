若最近感覺工作不順利，除了檢討自身效率與能力外，也可檢查家中是否有對運勢造成不良影響的風水煞。命理專欄《旺好運》分享，若住家風水有反弓煞、穿堂煞、大門狹小、前陽台雜亂、客廳窄小、橫梁壓頂等6大問題，不僅容易造成事業受阻，財氣更難以聚集。

事業不順風水一：反弓煞

若房屋座落在彎形道路的外側，即犯了「反弓煞」，這樣的風水煞會讓住在房屋內的人容易產生破財、生病、事業受阻等問題。

事業不順風水二：穿堂煞

房屋內的前門與後門貫通，形成一條直線，使氣流可穿堂而過，即為「穿堂煞」，以風水來說，這樣的格局對於財運、事業運極為不利，財氣難以聚集。

事業不順風水三：大門狹小

大門是進出房屋的唯一途徑，若過於窄小，事業運就無法暢通，難以發揮所長，建議將出入口的門改大，並保持光線明亮。

事業不順風水四：前陽台雜亂

前陽台與全家人的運勢息息相關，若髒亂、堆滿雜物，就會影響到事業發展，進而使運勢受挫，所以前陽台一定要保持乾淨、明亮通風。

事業不順風水五：客廳窄小

客廳是會客之處，與人際、事業運相關，若客廳空間過於狹窄，表示工作容易出現麻煩，擔任高階主管的人也會比較不穩定，容易遭受挑戰。

事業不順風水六：橫梁壓頂

橫梁壓頂會讓人感到壓迫與緊張，因此不建議將書桌、沙發、床鋪的位置安排在橫梁下方，否則會導致自身的運氣、事業運被壓制，難以伸張。