民進黨台中市長參選人蔡其昌（右四）舉辦雜誌及文教業後援會，現場高喊「凍蒜」。（林欣儀攝）

選舉倒數67天，民進黨台中市長參選人蔡其昌舉辦雜誌及文教業後援會授證，針對雜誌發布的縣市首長施政調查結果，國民黨籍市長盧秀燕排名第17，蔡其昌抨擊，台中市在空汙、治安項目都居六都倒數，顯示盧4年前競選時提出的承諾根本是一張芭樂票。

台中市府反駁指出，盧秀燕就任後，加強台中火力發電廠稽查，迫使中火大量減少用煤量，讓台中市今年PM2.5濃度降到15微克以下、符合國家標準；且台中市治安已大幅改善，今年各項犯罪指標，台中市都是六都最低。

「凍蒜！凍蒜！」來自文教、雜誌等行業的支持者聚集在蔡其昌總部，高呼口號、表達支持，蔡其昌則拿出雜誌公布的最新調查說，盧秀燕4年前提出「市長換人、空氣換新」政見，但現在民調結果顯示，台中市空汙、治安都在六都墊底，4年前的承諾沒做到，必須要面對民眾的質疑。

蔡其昌接著說，盧秀燕在22個縣市首長排名中居第17名，這就是市民的心聲，表示盧的施政及市政表現有問題，她卻在議會中說「有人唱衰台中」，難道民調排名不好就叫唱衰？難道盧是不可以接受檢驗的市長？台中必須要換市長才能繼續成長。

市府強調，根據雜誌的調查結果，台中是在教育方面表現亮眼，更獲得「教育王」頭銜，且台中是在社福、經濟方面也表現亮眼，都位居六都第二名；根據多項民調評比，盧秀燕施政滿意度是歷任市長中表現最好，目前各項市政建設都在推動中，針對民調進步不夠的地方，市府虛心接受，也將強化改善。

台中市環保局指出，盧秀燕就任後持續推動「無煤台中」，為讓中火減煤，市府還成立專案小組稽查，2018年已迫使中火減煤量達333萬噸、是全國減煤量最多；針對中央提出的中火興建天然氣機組，市府樂見，在市府與市民的努力下，台電已允諾第1部燃氣機組上線後將拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。