大陸央視新聞20日報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文近日視訊出席《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）生效實施後首次部長級會議時表示，中方高度重視RCEP實施工作，推動高品質實施《協定》，採取一系列舉措幫助廣大企業更好理解和利用RCEP政策。願與各方一道，積極開展交流互鑒，共同提高《協定》實施效果。此外，據中國-東協中心官網消息，中國-東協中心新任祕書長史忠俊19日赴位於北京的中國-東協中心祕書處履新。

王受文希望各方按照《協定》規定，為RCEP生效後18個月，開放對新成員加入做好準備。中方支持東協在RCEP的中心地位，願與各方深化經貿合作，推動區域經濟繁榮發展，為區域企業和人民帶來更多福利。

在歡迎儀式上，方虹表示，中國-東協中心作為中國和東協十國唯一的政府間國際組織，是中國東協關係的重要「助推器」的。近年來，中心祕書處緊緊圍繞落實中國東協領導人共識，開拓進取、積極作為，工作成果有目共睹。史忠俊從事外交工作30多年，有著豐富的外交經驗，特別是在國際多邊合作領域。

經中國-東協中心聯合理事會批准，史忠俊自2022年9月19日起任中國-東協中心祕書長。

公開簡歷顯示，史忠俊出生於1966年1月，1990年進入外交部國際司工作，此後在外交部國際司、軍控司、辦公廳，常駐日內瓦辦事處、常駐維也納代表團等部門及機構工作，並於2011年至2014年出任駐塞席爾共和國大使。

史忠俊於2016年出任中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團特命全權大使，這也是該代表團的第11任大使。2018年回國後，出任外交部機關黨委（部黨委國外工作局）常務副書記（局長）。

中國-東協中心是中國和東協十國共同成立的政府間國際組織。2011年11月18日中國-東協建立對話關係20周年紀念峰會上，中國與東協10國領導人及東協祕書長共同為中心揭牌，中心正式成立。中心祕書處設在北京。此前擔任中心祕書長的是陳德海。