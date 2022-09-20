參選桃園市長遭民進黨開除黨籍的鄭寶清，20日痛批民進黨側翼打手的民調不實，企圖製造藍綠兩強隊決的政治假象，邊緣化他的政治聲勢，以利操作棄保效應，怒斥「幫助鄭運鵬」輔選的大外宣失真民調數據，就是民進黨慣用的「政治打手」最佳鐵證。

媒體最新民調指桃園市長之戰，民進黨參選人鄭運鵬已領先國民黨參選人張善政近5個百分點，鄭寶清說，針對自由時報與中華亞太菁英交流協會公布的桃園市長選舉民調結果，不約而同刻意壓低鄭寶清的民調結果，企圖製造藍綠兩強隊決的政治假象，以求邊緣化鄭寶清的政治聲勢，他特別提出疑，讓桃園市民清楚明瞭這是民進黨政治側翼打手混淆視聽，企圖欺騙桃園市民產生棄保效應的不擇手段政治操作。

鄭寶清說，2份民調都在同時間內作成（自由9月14到16日，亞太協會9月14到15日），但幾乎都是鄭運鵬支持度領先張善政結果，自由時報的民調是4.5％的領先，亞太是0.8％的領先，兩者對比的誤差範圍超過3％以上，到底誰的比較客觀呢？

再來，自由的沒意見包括拒答情況高達34.86％，而亞太民調中沒意見者也有24.4％，兩份幾乎同時間完成的民調竟有超過10％差距的沒有意見或拒答者，到底誰的民調結果比較沒有政治機構效應呢？顯然，自由時報的民調存有相當大的問題，甚至可能就連民調中心是否真的存在都是外界眾所皆知的懷疑之處，其「看圖說故事」做為民進黨側翼的政治打手民調操作已呼之欲出。

鄭寶清也質疑，兩份民調的內容都在刻意壓低鄭寶清的民調結果，自由是6.84％，亞太是9.1％，都是企圖邊緣化鄭寶清民調聲勢的惡意操作。鄭寶清說，自己也有做內部民調參考，問的很詳細也具有科學客觀性，選情是正在穩定上升當中，顯見最近訴求的找回民進黨創黨理念及推出多項政策議題已經逐漸在發酵當中，正逐漸往「三足鼎立」的趨勢慢慢接近中。

自由與亞太的民調都存有機構效應或側翼政治操作的痕跡，才會有如此荒謬離譜且偏離民意客觀性的民調數據結果，根本很難令人信服。

鄭寶清直指中華亞太菁英協會的組成及其內部領導幹部幾乎都是民進黨及蔡英文總統的外圍「政治名嘴」，這一年多來也幾乎扮演蔡政府及民進黨的粉飾太平、政治護航工具腳色，偶有民調產出也是針對性極強的「黨同伐異」政治操作，外界早就把這個中華亞太菁英協會的「工具人」政治角色做定性。其所發布做成的民調不附上完整的訪談題目與順序，甚至就連主要訪答議題都圍繞在張善政的抄襲爭議有無說明清楚及是否需要辭獨董問題上，政治操作痕跡相當明顯，既想刻意打擊張善政，又想故意營造藍綠兩強對決並邊緣化鄭寶清的政治效應，這種明顯「幫助鄭運鵬」輔選的大外宣失真民調數據，就是民進黨慣用的「政治打手」最佳鐵證，早已喪失民調應有的客觀公平性，應予以嚴重譴責！