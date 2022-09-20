President Biden tells 60 Minutes that U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. However, after our interview, a White House official told us that U.S. policy on Taiwan has not changed. https://t.co/ANg54LifSH pic.twitter.com/V5qjoqF36T — 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022

美國總統拜登近日於受訪時再次表明將在中國入侵台灣時派兵保衛台灣，他同時提到台灣獨立將由台灣自行決定。美國智庫專家認為，拜登的說法已經偏離美國現行政策，讓人們對美國的對台政策更加困惑，也可能會讓北京認為美國的對台政策已發生變化，而這樣的結果可能反而會引發台海戰爭。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的《60分鐘》(60 Minutes)節目訪談中，拜登很明確地表示，如果中國對台灣發動侵略戰爭，美國軍隊將保護台灣。他甚至還說，「有關獨立問題上，台灣會自己做出決定，不是我們。我們不鼓勵台灣獨立。」

雖然白宮印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在華府的一個論壇上表示，總統的談話內容「不言自明」，可以確認美國的政策一直都是一致的，它沒有改變，並且會持續下去。但是，拜登的談話仍然引發軒然大波，除了中共向美方提出嚴正交涉外，美國的智庫專家們也議論紛紛。

美國的中國問題專家們注意到，自從去年上任以來，拜登至少3次以不同的方式表達了美國會將軍事上保衛台灣的看法，只不過這次比以前任何一次都更加清晰明確。

《路透》引述美國保護民主基金會中國政策專家辛格爾頓（Craig Singleton）的話說，「一邊辯稱美國的台灣政策沒有改變，一邊又聲稱美國有為台灣而戰的承諾，而台灣應對獨立做出自己的判斷，這些政策是不連貫的。北京可能會擔心拜登暗示台灣可以自己決定是否獨立。」

美國戰略與國際研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）則對《路透》表示「拜登的言論令人困惑」，因為如果就連台灣宣佈獨立時美軍也要出兵協防台灣，這麼重大的政策改變理應需要更多討論，而非只是讓總統上節目告訴大家這件事。

總部設在美國的德國馬歇爾基金會亞洲問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）對《美國之音》表示，拜登有關台灣自主決定獨立的言論可能會被北京解讀為美國政策真正出現了變化。「我認為這會真正導致中國人決定開戰，因為他們認為美國實際上會支持台灣獨立。」她說，拜登有關讓台灣決定是否獨立的評論無助於局勢的穩定，而世界需要美國有一個清晰一致的台灣政策。

分析人士們說，華盛頓幾十年來一直奉行的這項政策成功勸阻了北京對台灣無端發動軍事入侵，同時也說服了台灣不正式宣佈獨立。不過，《華盛頓郵報》的評論認為，美國對台海長達50年的「戰略模糊」策略再一次遭到顛覆，即便白宮事後宣稱「對台政策不變」，但是有些話由美國總統親口表態會更有說服力。

《華郵》指出，即便拜登的即興發揮一再上演，但仍無法代替美國政策正式的改弦更張，這也是為什麼最近送出參院外委會、等待院會審議的《台灣政策法案》至關重要。送出參院外委會的《台灣政策法案》版本比起最初的提案版本更加「溫和」，一般認為因為是白宮擔心觸怒中國。