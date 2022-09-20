知名百貨「微風廣場」董娘孫芸芸，和老公廖鎮漢育有1子1女，21歲大女兒廖思惟(Trinity)遺傳媽媽的美貌基因，亮麗外型讓她成為焦點。近日她在社群透露過度減肥帶來的不幸經驗，不僅出現掉髮、嘴巴腫痛等症狀，更是暴瘦到41公斤，讓他決定出面呼籲女孩愛美不要把她當目標，因為健康才是一切。

廖思惟19日在小紅書上傳影片，表示身高有166公分的她，去年過度減肥，最瘦時只剩41、42公斤。她表示那時就是沒食慾，但又未留意身體健康，以致體內缺乏鐵質，必須至醫院打針；同一時間，嘴巴因營養不足而腫起，就算以吸管喝飲料都會痛。而廖思惟更強調，本來頭髮很茂密，暴瘦後竟狂掉頭髮，坦言以前髮量是現在的四、五倍之多，這才覺悟健康是最重要的。

廖思惟透露暴瘦前，她的髮量是現在的4、5倍之多。(圖/廖思惟 IG)

廖思惟建議女孩，擔心身材很正常，但別一味將他人身材設為目標，因為每個人的身體構造都不一樣，也千萬別把她視為範本。除此之外，她也提醒女孩，愛美就別去在意他人評價，好好吃飯的重要性大過減肥。最後盼望所有女孩善待身體、別再為容貌變化所焦慮。目前，她的體重回升到近50公斤。

廖思惟呼籲女孩別以他人身材設成目標，好好吃飯的重要性大過減肥。(圖/廖思惟 IG)

這則貼文一出，曾過度減肥的網友也分享經驗，「我也減肥過度所以掉頭髮，一直沒有好」、「一生病就陷入惡性循環，體重更低身體又更差」、「真的不能過瘦，因為身體免疫力會低，就很容易生病」、「不健康的瘦，讓身體很受傷害」、「很瘦的時候生理期也不準，胖了十公斤後身體才轉好，所以健康好重要呀」。