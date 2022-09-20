證交所今（20）日召開董事會，通過證交所營業細則第26條修正草案，未來公開發行的證券商及金控旗下的證券商，年報應年度結束的75日內公告、申報。

證交所表示，配合近期證券商管理規則第21條修正，明定公開發行股票之證券商及屬金控公司之證券子公司，其年度財務報告應於會計年度終了後75日內公告並申報，因此修正證交所營業細則第26條規定，證券商之財務報告應依證券交易法等相關法令規定之各季財務報告公告及申報期限辦理。