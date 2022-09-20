發生工安意外的后湖社區活動中心新建工程案已遭停工，現場並已拉起封鎖線待檢警及勞安單位調查中(于家麒攝)

金門縣村內昨(19)日下午發生一起工安意外，正在興建中的社區活動中心工地，驚傳1張姓模板工人不慎自2樓鷹架跌落樓地板，頭部遭2根鋼筋插入，經緊急送醫搶救仍宣告不治，家屬接獲通知後緊急於當晚搭機趕往金門處理後事，全案目前仍由警檢及勞安單位調查中。

警方表示，19日下午接獲金寧鄉公所通報，位在后湖的社區活動中心新建工程案發生工安意外，張姓工人(男) 傷重送醫不治。經警方到場勘查，張姓工人疑由鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入，重傷死亡，目前已報請福建金門地檢署檢察官進行相驗，是否涉及刑事責任由檢察官指揮調查。

金寧鄉公所表示，因涉及發生死亡災害，已立即勒令廠商停工，並依職業安全衛生法要求廠商於八小時內通報勞動檢查機構。本案今(20)日上午由鄉公所會同勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心於現地辦理勞動檢查，並於同日下午會同建築主管機關金門縣政府建設處辦理現場會勘，待相關調查結果出爐，若屬廠商疏失部分，當依約要求廠商負起相關責任。

「后湖社區活動中心新建工程案」是由金寧鄉公所爭取軍方睦鄰補助經費發包興建，於今(111)年1月16日動土、1月26日開始施工，預計於112年3月底完工，不料卻於施工期間發生意外暫遭停工調查。金寧鄉公所也於今日下午邀集政風室、社會課、民政課及建設課等相關單位，共同討論如何協助家屬處理後續喪葬及社會救助等補助事宜。