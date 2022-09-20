由19位農友取得決選入場券，後續仍需經專家官能品評等，方能奪得冠軍寶座。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣的好山好水好環境，與其他縣市不同處是一年只有1期的稻作，讓農田有適當的休息、無農藥殘留，因此孕育出優秀嚴選米。（吳佩蓉攝）

2022宜蘭嚴選優質米競賽活動今（20日）在宜蘭縣政府縣民大廳舉辦記者會，公布19位入圍決選名單，首度邀請產官學企界代表成立宜蘭嚴選米守護者大聯盟，今年還加入生力軍吉米隊長；縣長林姿妙表示，宜蘭好山好水出好農產品，尤其宜蘭米品質好到外銷至日本，讓我們繼續拚出宜蘭好農業。

宜蘭嚴選優質米競賽自2018年開辦，迄今已邁入第5年，此次共有50位農友參賽，歷經5個月審查考驗，包含田間檢查（由水稻專家走訪比賽田地進行檢視）、381項農藥殘留檢驗及稻穀DNA鑑定暨規格分析等，最後由19位農友取得決選入場券，後續仍需經專家官能品評等，方能奪得冠軍寶座。

宜蘭縣農會表示，9月24日在丟丟噹森林公園進行人氣票選，9月28日由專家官能品評後，選出此次嚴選米競賽冠軍；比照以往，縣府會前三名嚴選優質米拍賣競價，最後把拍賣所得捐助做公益；前年嚴選米冠軍北上公開競標，由旺旺集團以每公斤3萬6千元得標，創下全台標售的新高價。

縣農會說明，今年特地打造吉祥物「吉米隊長」，以一碗米飯為設計發想，因稻米是農民辛苦的成果，「一起吃飯」也是凝聚家庭情感的方式；遂期盼透過吉米隊長，喚起旅外遊子回鄉吃飯的心情。

林姿妙表示，宜蘭縣的好山好水好環境，與其他縣市不同處是一年只有1期的稻作，讓農田有適當的休息、無農藥殘留，因此孕育出優秀嚴選米；宜蘭縣還是以農為主，感謝農民辛苦用心耕種，讓宜蘭縣躍入國際舞台，因為有你們感到光榮，大家繼續打拼，讓宜蘭嚴選米發光發熱，拼出宜蘭好農業。