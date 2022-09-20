【北投大地酒店】平日入住升等楓林客房。（北投大地酒店提供）

【北投大地酒店】戶外泳池。（北投大地酒店提供）

台北君悅酒店聯手大地酒店，推出「悅享大地 豪金假期」 ，主打限時限量二泊四食住宿專案，以超值價兩晚共14888元回饋旅人，除了享受兩種截然不同的渡假氛圍，兩邊各提供餐飲抵用金自由選，適逢入秋季節，泡湯搭配品嚐「奇岩一號」秋蟹時令料理，盡享「時尚、美景、溫泉、美食」的旅程。

大地酒店專案房型提供奇岩客房，平日(週日至週四)入住限量免費升等至楓林客房(原價差2000)，住房含翌日2客活力早餐及2000元餐飲抵用金，可任選精緻義法美饌的「喜歡西餐廳」或「月兒彎彎」日式涮涮鍋，在秋意漸濃的季節，更推薦旅人可選擇榮獲500盤認證的川湘料理「奇岩一號中餐廳」，主廚使用重達一斤嚴選的鮮美大沙公，讓人忍不住奢侈大啖「乾鍋大沙公」、「桂花大沙公」等秋蟹時令料理。

享用美食之餘，每間房內均有私人白磺泉浴池，提供愛馬仕沐浴備品、500元SPA療程抵用券，入住期間還能使用館內最具特色的雪景大眾風呂及健身房、露天泳池、溫水水療SPA 池等休閒設施，並招待房客至喜歡廳Happy Hour兌換兩杯飲品，飯店提供定點定時接駁服務，如遇週六及10／9入住需另加價2000元。

大地酒店董事長王雪梅表示，懂得在繁忙的生活中適時按下暫停鍵，忘卻日常生活的紛擾煩憂，讓自己重拾深呼吸及沈浸於當下的時光是一件非常美好的事。本次大地與台北君悅聯手為旅人打造五星雙饗輕旅行，只要搭上捷運，紅線18K的距離彷彿開啟「任意門」般，將旅人帶往另一個截然不同的渡假氛圍，結合流行最前線的時尚信義區與自日治時代起就享譽盛名的北投溫泉鄉，不需連住，不用費心規劃旅程，在10月底前任選兩晚，愜意地全方位體驗台北特色。